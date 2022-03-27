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«ПСЖ» и Маркиньос не могут договориться о новом контракте

27 Марта 2022 • 14:27 Комментировать

Руководство «ПСЖ» и защитник Маркиньос не могут прийти к единому мнению при заключении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, стороны начали работать над условиями нового контракта несколько месяцев назад. Сообщается, что бразилец хочет продлить контракт сроком до 2026 или 2027 года. 27-летний Маркиньос счастлив в «ПСЖ», ему нравится обстановка в клубе, но стороны не могут согласовать контракт из-за финансовых желаний футболиста.

В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Ему удалось забить 3 мяча и отдать одну голевую передачу. Контракт бразильца истекает летом 2024 года.     


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Маркиньос
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