«ПСЖ» всерьёз намерен пригласить Манчини

Руководители «ПСЖ» хотят летом пригласить на пост главного тренера наставника итальянской сборной Роберто Манчини.

Как в своих социальных сетях написал инсайдер Джанлуиджи Лонгари, боссов парижской команды совсем не смущает тот факт, что «скуадра адзурра» под руководством Манчини недавно опростоволосилась в поединке с Северной Македонией и не вышла на чемпионат мира в Катаре. В «ПСЖ» всерьёз намерены пригласить итальянского специалиста на место Маурисио Почеттино, который летом может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что до итальянской сборной Роберто Манчини работал в «Манчестер Сити», миланском «Интере», питерском «Зените» и других клубах.