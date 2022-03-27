Жена Икарди изменяла ему с телохранителем

Жена аргентинского форварда «ПСЖ» Мауро Икарди изменяла футболисту с телохранителем.

По информации As, Ванда Нара несколько раз изменяла аргентинскому футболисту с телохранителем, хотя до этого в прессе были слухи о том, что пара хотела развестись именно из-за измен Икарди с любовницей. Стоит отметить, что как только Мауро узнал про интрижку жены, то решил сразу же уволить телохранителя.

Напомним, что в этом сезоне Мауро Икарди провёл во французской лиге 23 встречи и отметился четырьмя забитыми мячами.