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Чемпионат Франции. 1 лига

Жена Икарди изменяла ему с телохранителем

27 Марта 2022 • 08:15 Комментировать (1)

Жена аргентинского форварда «ПСЖ» Мауро Икарди изменяла футболисту с телохранителем.

По информации As, Ванда Нара несколько раз изменяла аргентинскому футболисту с телохранителем, хотя до этого в прессе были слухи о том, что пара хотела развестись именно из-за измен Икарди с любовницей. Стоит отметить, что как только Мауро узнал про интрижку жены, то решил сразу же уволить телохранителя.

Напомним, что в этом сезоне Мауро Икарди провёл во французской лиге 23 встречи и отметился четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара
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