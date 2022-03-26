Экс-капитан «Арсенала» Лоран Косельни отверг обвинения в расизме и объявил о завершении карьеры

Лоран Косельни объявил об уходе из футбола после того, как отверг обвинения в расизме.

Косельни был обвинен в расизме группой ультрас «Бордо» — UB87 — вместе с голкипером Бениотом Костилем после их поражения со счетом 0:2 от «Монпелье». Защитник был исключен из состава «Бордо» в январе из-за высокой зарплаты и плохой игры, и теперь он решил навсегда повесить бутсы на гвоздь, продолжая представлять клуб в качестве посла.

Футболист объяснил, что обвинения в его адрес также задели членов его семьи, а также указал, что среди всех 30 опрошенных по этому делу, ни один не подтвердил факт наличия расистских высказываний со стороны футболиста.