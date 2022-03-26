Французская федерация заключила новое соглашение с игроками сборной

Теперь Федерация может пользоваться правами на изображения игроков в течение 99 лет.

Новый контракт рассматривался буквально под микроскопом после того, как на днях Килиан Мбаппе отказался принимать участие в спонсорских мероприятиях из-за нежелания, чтобы его имидж был связан с букмекерской конторой и рестораном общественного питания.

Теперь игроки будут получать 22 тысячи евро за каждый матч сборной, не считая призовых и бонусов. В обмен на это, они должны будут принимать участие в рекламе маркетинговых кампаний спонсоров, ужине с коммерческими партнерами Федерации и благотворительном мероприятии.

Игроки сборной Франции также обязаны принимать участие в автограф-сессиях с болельщиками и «позволять коммерческим партнерам участвовать в выездной игре с командой», среди прочих обязательств.

Также были оговорены условия заключения индивидуальных контрактов вне сборной.