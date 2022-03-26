Дешам о Салиба: Невероятно спокойный защитник

Главный тренер сбороной Франции Дидье Дешам поделился мнением о дебюте за защитника «Марселя» Вильяма Салиба.

Салиба вышел на замену во втором тайме матча против Кот-д’Ивуара. Матч проходил в Марселе и защитник играл на глазах у собственных болельщиков, которые иногда освистывали Килиана Мбаппе.

«Я не беспокоился по этому поводу. Это даже полезно для Салиба. Он необычно зрел и невероятно спокоен», - сказал Дешам на пресс-конференции после матча.

Салиба в этом сезоне играет за «Марсель», куда он перешел из «Арсенала» на правах аренды.