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Чемпионат Франции. 1 лига

Дешам о Салиба: Невероятно спокойный защитник

26 Марта 2022 • 14:10 Комментировать

Главный тренер сбороной Франции Дидье Дешам поделился мнением о дебюте за защитника «Марселя» Вильяма Салиба.

Салиба вышел на замену во втором тайме матча против Кот-д’Ивуара. Матч проходил в Марселе и защитник играл на глазах у собственных болельщиков, которые иногда освистывали Килиана Мбаппе.

«Я не беспокоился по этому поводу. Это даже полезно для Салиба. Он необычно зрел и невероятно спокоен», - сказал Дешам на пресс-конференции после матча.

Салиба в этом сезоне играет за «Марсель», куда он перешел из «Арсенала» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Сборная Франции Дидье Дешам Вильям Салиба
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