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Платини считает, что «ПСЖ» не нужно держаться за трио Мбаппе-Месси-Неймар

26 Марта 2022 • 09:07 Комментировать

Экс-президент УЕФА Мишель Платини высказался по поводу атакующего трио «ПСЖ» в лице Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара.

Платини сказал, что парижская команда объединила у себя трёх лучших атакующих футболистов мира, но, при этом, так и не сумела выиграть Лигу чемпионов. Француз отметил, что раз ничего не получилось, то он предпочёл бы посмотреть на то, как эти звёздные футболисты будут играть друг против друга.

Напомним, что «ПСЖ» в этом сезоне вылетел из Лиги чемпионов от мадридского «Реала». В Лиге 1 парижский клуб занимает уверенную первую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Мишель Платини Неймар Килиан Мбаппе
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