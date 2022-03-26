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Чемпионат Франции. 1 лига

Пети сравнил Мбаппе с рыбой

26 Марта 2022 • 08:59 Комментировать

Известный французский экс-игрок Эммануэль Пети сравнил звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе с рыбой.

Пети сказал, что соперники всегда пытаются жёстко сыграть против Мбаппе и свалить его с ног, но форварда «ПСЖ» можно сравнить с рыбой, которую невозможно поймать голыми руками. Эммануэль отметил, что мало кто может совершать рывки с такой же интенсивностью, как это делает Килиан. Экс-игрок добавил, что только два или три защитника могут остановить Мбаппе.

Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе во французском чемпионате забил 15 голов в 26 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эммануэль Пети Килиан Мбаппе
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