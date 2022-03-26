Пети: Мбаппе сильно напоминает мне Анри

Известный французский экс-футболист Эммануэль Пети в разговоре с журналистами сравнил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе с Тьерри Анри.

Пети сказал, что Мбаппе очень сильно напоминает ему экс-форварда «Арсенала» по игровым навыкам. Эммануэль отметил, что в начале сезона Килиана освистывал собственные фанаты, но он молчал и лишь сказал, что ещё покажет себя. Экс-игрок добавил, что Мбаппе подтвердил свои слова делом, так что теперь за ним следует практически вся раздевалка «ПСЖ».

Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 26 матчей, в которых отметился 15 голами и 10 ассистами.