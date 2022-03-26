Платини надеется вернуться в футбол

Отстраненный от футбола за «коррупционные акты» Мишель Платини, один из лучших игроков в мире в 80-е годы прошлого века, тем не менее, рассчитывает на возвращение. Платини был отстранен от футбола в 2015 году, сперва на восемь лет, затем срок был сокращен сперва до шести лет, а потом до четырех.

- Я остаюсь поклонником игры. Сделал для этого спорта все, я был и журналистом, был и вице-президентом клуба «Нанси», президентом УЕФА, вице-президентом ФИФА. У меня есть новые идеи. Президент французской федерации футбола? Это сложно. Не думаю, что это реально, но можно будет попробовать, цитирует слова Платини RMC Sport.