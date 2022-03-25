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Чемпионат Франции. 1 лига

Персоналу «Бордо» запретили разговаривать с игроками

25 Марта 2022 • 15:17 Комментировать

Бывший полузащитник «Бордо» Грегори Сертич рассказал Canal+, что сотрудники клуба получили электронное письмо от руководства, запрещающее им общаться с футболистами.

В настоящее время команда находится на последнем месте в Лиге 1 из-за внутренних распрей и разногласий между игроками и группами болельщиков.

Сертич добавил, что «семейная атмосфера», которая когда-то была в команде, теперь «неузнаваема», и уточнил, что юным игрокам больше не разрешается наблюдать за тренировками старшей команды.

Ранее группа агрессивно настроенных ультрас обвинила защитника клуба Лорана Косельни в расистских высказываниях.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Грегори Сертич
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