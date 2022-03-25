Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Бернат: Выиграть десятый титул – отличная цель

25 Марта 2022 • 14:14 Комментировать

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат рассказал журналистам о целях на остаток сезона.

«Цели всегда одни и те же: победить. Мы можем выиграть чемпионский титул, и это наша цель на конец сезона. Это также будет десятый титул в истории клуба, что действительно важно для нас и отличная цель, к которой нужно стремиться, и мы хотим добиться этого, пытаясь побеждать в каждой игре», - сказал Бернат в интервью PSG TV .

После 29 тура парижский клуб занимает первое место в чемпионате Франции, на 12 очков опережая «Марсель»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хуан Бернат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
15:17 · Франция. Лига 1
Персоналу «Бордо» запретили разговаривать с игроками
14:51 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется полузащитником «Ланса»
14:14 · Франция. Лига 1
Бернат: Выиграть десятый титул – отличная цель
14:07 · Франция. Лига 1
Боярский: «Никто из европейских клубов не захочет покупать Головина нынешним летом»
13:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не связывалась с Мбаппе
12:56 · Франция. Лига 1
Вратарь «ПСЖ» разместил у себя дома украинских беженцев
11:52 · Франция. Лига 1
Платини – о Месси: «Для французского футбола хорошо, что он приехал играть сюда»
11:48 · Франция. Лига 1
Чуамени: Не могу поверить, что «Бордо» вылетает из Лиги 1
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» включился в борьбу за Ренату Саншеша
11:13 · Испания. Ла Лига
Мбаппе готов выслушать предложение «Барселоны»
09:32 · Франция. Лига 1
Полузащитник «Ромы» может переехать во Францию
09:28 · Франция. Лига 1
Платини назвал лучшего французского футболиста
08:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» поборется с «Реалом» за Мбаппе
08:28 · Италия. Серия А
Верратти: Мы отдали всё, что было, но этого оказалось недостаточно
01:21 · Англия. Премьер-лига
«Нант» заинтересован в приобретении Сансона
Все новости
Рекомендуем