Бернат: Выиграть десятый титул – отличная цель

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат рассказал журналистам о целях на остаток сезона.

«Цели всегда одни и те же: победить. Мы можем выиграть чемпионский титул, и это наша цель на конец сезона. Это также будет десятый титул в истории клуба, что действительно важно для нас и отличная цель, к которой нужно стремиться, и мы хотим добиться этого, пытаясь побеждать в каждой игре», - сказал Бернат в интервью PSG TV .

После 29 тура парижский клуб занимает первое место в чемпионате Франции, на 12 очков опережая «Марсель»