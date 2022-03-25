Боярский: «Никто из европейских клубов не захочет покупать Головина нынешним летом»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

Боярский считает, что в нынешней обстановке, Головин не сможет перейти из «Монако» в другой европейский клуб.

«Он останется в «Монако» или вернётся в Россию. Для иностранных клубов российские игроки сейчас как чёрная метка», — цитирует Борского Sport24.

В текущем сезоне чемпионата Франции 25-летний полузащитник забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 проведённых встречах. Действующий контракт футболиста с монегасками рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 25 миллионов евро.

За «Монако» Головин выступает с 2018 года. Ранее он защищал цвета ЦСКА.