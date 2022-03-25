Вратарь «ПСЖ» разместил у себя дома украинских беженцев

Опытный костариканский голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас решил помочь украинским беженцам.

По информации Diario Sport, 35-летний вратарь из Коста-Рики расположил у себя дома в Париже около 30 беженцев из Украины. Кейлор организовал спальные места в своём домашнем кинотеатре, а жена Наваса Андреа Салас приготовила украинским беженцам еду и затем помолилась с ними перед сном.

Напомним, что в этом сезоне Кейлор Навас провёл во французском чемпионате в составе «ПСЖ» 17 поединков, в семи из которых сумел отыграть на ноль.