Платини – о Месси: «Для французского футбола хорошо, что он приехал играть сюда»

Советник президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Мишель Платини поделился мыслями об игре Лионеля Месси за «ПСЖ».

«Лео решил принять новый вызов. Для французского футбола хорошо, что он приехал играть сюда. Но он уже никогда не будет играть так хорошо, как 5-6 лет назад», — приводит слова трёхкратного обладателя «Золотого мяча» RMC Sport.

Месси перешёл в «ПСЖ» в августе 2021 года, когда истёк его контракт с «Барселоной».

В текущем сезоне 34-летний аргентинец провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.