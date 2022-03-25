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Чемпионат Франции. 1 лига

Чуамени: Не могу поверить, что «Бордо» вылетает из Лиги 1

25 Марта 2022 • 11:48 Комментировать

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени поделился своими мыслями по поводу потенциального вылета «Бордо» из высшего французского дивизиона.

«Это грустно. На мой взгляд, пребывание Бордо в Лиге 2 невозможно. Просто невозможно. И чем дальше, тем больше я говорю себе, что это становится возможным, даже если я надеюсь, что они возьмут себя в руки. Проблемы, которые накапливаются, которые начались, когда я играл там, причиняют боль, да», - сказал Чуамени.

Полузащитник является воспитанником «Бордо» и начал в этом клубе профессиональную карьеру. «Бордо» занимает последнее место в таблице чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бордо Орельен Чуамени
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