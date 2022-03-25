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Скалони: Возможно, Месси сыграет в субботу последний матч за сборную

25 Марта 2022 • 00:49 Комментировать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони намекнул, что звездный форвард и бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси может сыграть свой последний матч перед болельщиками в субботу, 25 марта, против Венесуэлы.

«Завтра у него будет возможность сыграть в своей стране, перед своим народом», — сказал Скалони. «Он сможет наилучшим образом попрощаться с Аргентиной и надеяться, что будущее будет еще лучше».

Ожидалось, что Месси пропустит матч с Венесуэлой после того, как не попал в состав ПСЖ против «Монако» (поражение 0:3) из-за гриппа. Однако на этой неделе капитан национальной сборной нормально тренировался со своими товарищами по сборной Аргентины и, предполагается, что он будет в заявке на матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Лионель Скалони
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