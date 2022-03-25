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Хакими желает покинуть «ПСЖ» будущим летом

25 Марта 2022 • 00:35 Комментировать

Ситуация в «ПСЖ» резко закрутилась. После вылета из ЛЧ в Париже образовался шквал критики лидеров, а сегодня постепенно появляются подробности общения внутри коллектива.

Издание RMC Sport сообщает о том, что правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими принял решение покинуть Париж.

Основная причина — латиноамериканцы. Футболист не нашел контакта с ними, но поддерживает отличные отношения с Мбаппе.

В СМИ уже месяц обсуждают кланы, на которые поделилась команда. На данный момент в клубе франкоязычный и латиноамериканский кланы. Адекватного общения между игрокам нет.Это не устраивает Хакими. Оптимальный вариант продолжения карьеры — возвращение в «Реал» либо «Интер».


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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