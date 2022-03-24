Мбаппе может пропустить игру с Кот-д’Ивуаром

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром из-за ЛОР-инфекции. Об этом сообщил главный тренер сборной Дидье Дешам.

Согласно изданию RMC Sport, тренер сказал на пресс-конференции, что более конкретная информация появится завтра перед игрой, но форвард точно не будет тренироваться.

Дешам добавил, что Н’Голо Канте также будет отсутствовать — игрок «Челси» покинул лагерь по личным причинам в начале этой недели — но вернется ко второй игре против ЮАР.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался участвовать в спонсорских мероприятиях, связанных со сборной.