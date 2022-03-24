Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Дешам: Не могу даже представить, чтобы Мбаппе освистали в Марселе

24 Марта 2022 • 20:18 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопросы журналистов, по поводу возможного негативного отношения болельщиков Марселя к Килиану Мбаппе.

Сборная Франции в пятницу проведет товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром. Игра пройдет в Марселе.

«Если будут один или два неадекватных фаната, это уже будет слишком много. Когда болельщики приходят посмотреть игру сборной, они должны быть за ними», - сказал Дешам.

Главный тренер также напомнил, что для победы необходимы «единение и гармония».

«Марсель» является одним из самых непримиримых соперников «ПСЖ», за который сейчас выступает Килиан Мбаппе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Дидье Дешам Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
21:39 · Франция. Лига 1
Мбаппе может пропустить игру с Кот-д’Ивуаром
21:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» интересуется нападающим «Вулверхэмптона»
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется Ботманом
20:18 · Франция. Лига 1
Дешам: Не могу даже представить, чтобы Мбаппе освистали в Марселе
19:19 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ведёт переговоры о выкупе Нуну Мендеша
19:08 · Испания. Ла Лига
Бубакар Камара близок к переходу в «Атлетико»
18:51 · Франция. Лига 1
Французская федерация не будет наказывать Мбаппе, но прецедент создан
18:35 · Франция. Лига 1
Стало известно, что отказался рекламировать Мбаппе на сборах со сборной 1
17:41 · Франция. Лига 1
Уго Льорис: «Проблемы «ПСЖ» не могут быть из-за одного человека»
17:32 · Италия. Серия А
Моуринью хочет вернуть Паредеса в «Рому»
13:41 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» надеется, что «МЮ» договорится с Почеттино летом
00:48 · Франция. Лига 1
Ротен призвал Месси покинуть «ПСЖ» будущим летом
00:28 · Франция. Лига 1
Салиба хочет остаться в «Марселе» на постоянной основе
23 Марта
19:58 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» приготовил шикарное предложение для Холанна
12:14 · Франция. Лига 1
Глава федерации футбола Франции хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем