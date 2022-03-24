Дешам: Не могу даже представить, чтобы Мбаппе освистали в Марселе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопросы журналистов, по поводу возможного негативного отношения болельщиков Марселя к Килиану Мбаппе.

Сборная Франции в пятницу проведет товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром. Игра пройдет в Марселе.

«Если будут один или два неадекватных фаната, это уже будет слишком много. Когда болельщики приходят посмотреть игру сборной, они должны быть за ними», - сказал Дешам.

Главный тренер также напомнил, что для победы необходимы «единение и гармония».

«Марсель» является одним из самых непримиримых соперников «ПСЖ», за который сейчас выступает Килиан Мбаппе.