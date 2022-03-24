Французская федерация не будет наказывать Мбаппе, но прецедент создан

Французские официальные лица не станут наказывать нападающего Килиана Мбаппе за отказ в участии в спонсорских мероприятиях.

«Нет нужды в наказаниях. Килиан должен сыграть за Францию в пятницу в Марселе», - сказал глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался рекламировать услуги букмекерской кампании и одного из ресторанов быстрого питания, которые имеют спонсорские договоренности со сборной Франции. Однако, поступок Мбаппе создал прецедент, который в будущем может иметь последствия. Теперь чиновники должны будут учитывать мнение футболистов.