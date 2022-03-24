Стало известно, что отказался рекламировать Мбаппе на сборах со сборной

Стали известны подробности ссоры между Килианом Мбаппе и представителями сборной Франции.

Ранее сообщалось, что нападающий отказался участвовать в спонсорских мероприятиях, чем вызвал волну критики со стороны официальных лиц сборной и французской Федерации.

Оказалось, что Мбаппе не захотел продвигать услуги букмекерской конторы и одного из ресторанов общественного питания. Как заявил сам игрок, он не хочет, чтобы болельщики и потребители ассоциировали его с продуктами, которые наносят ущерб здоровью и финансовому благополучию.