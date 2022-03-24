«ПСЖ» надеется, что «МЮ» договорится с Почеттино летом

Руководители «ПСЖ» недовольны текущим сезоном. Маурисио Почеттино разочаровал своей работой в Париже. План об увольнении аргентинца и его замены уже готов. Получится реализовать или нет? Многое зависит от самого наставника и Зинедина Зидана, которого видят в качестве основной замены.

Издание The Telegraph сообщает, что Париж не против переговоров между Почеттино и «Манчестер Юнайтед». Французский гранд не хотел бы выплачивать компенсацию за увольнение специалиста и расторжение контракта. Если аргентинец согласует свой переход в Манчестер, контракт расторгнут по обоюдному согласию.