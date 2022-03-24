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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» надеется, что «МЮ» договорится с Почеттино летом

24 Марта 2022 • 13:41 Комментировать

Руководители «ПСЖ» недовольны текущим сезоном. Маурисио Почеттино разочаровал своей работой в Париже. План об увольнении аргентинца и его замены уже готов. Получится реализовать или нет? Многое зависит от самого наставника и Зинедина Зидана, которого видят в качестве основной замены.

Издание The Telegraph сообщает, что Париж не против переговоров между Почеттино и «Манчестер Юнайтед». Французский гранд не хотел бы выплачивать компенсацию за увольнение специалиста и расторжение контракта. Если аргентинец согласует свой переход в Манчестер, контракт расторгнут по обоюдному согласию.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маурисио Почеттино
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