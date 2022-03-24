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Чемпионат Франции. 1 лига

Ротен призвал Месси покинуть «ПСЖ» будущим летом

24 Марта 2022 • 00:48 Комментировать

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен резко раскритиковал нападающего Лионеля Месси за игру в Париже и призвал покинуть команду в ближайшее время.

«Смогут следующие 10 дней в сборной Аргентины улучшить текущую ситуацию в команде и повысить результативность Лео в клубе? Сможет он закончить текущий сезон лучше, чем начал? Вряд ли. Я настроен очень скептически и не верю в чудеса.

История любви Месси и «ПСЖ» еще не началась. Сотрудничество между сторонами должно закончиться в июне. Каждый будет доволен».

За 18 матчей в Лиге 1 Месси забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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