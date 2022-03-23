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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» приготовил шикарное предложение для Холанна

23 Марта 2022 • 19:58 Комментировать

Менеджмент «ПСЖ» начал разработку трансфера нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанна.

Столичный гранд понимает, что следует как можно быстрее найти замену Килиану Мбаппе, который на 99% продолжит карьеру в «Реале». 21-летний норвежский футболист — вариант номер один.

Издание Cadena SER связалось с окружением Холанна. Журналистам сообщили о том, что Париж приготовил космическое предложение молодому нападающему. Сообщается, что именно такой контракт был предложен Мбаппе. «ПСЖ» сделает акцент на подписание футболиста из Дортмунда и сделает его центральной частью проекта.

Таким образом, на Холанна претендуют «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Остальные конкурировать с финансовыми возможностями этих клубов вряд ли смогут.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эрлинг Холанн
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