«ПСЖ» приготовил шикарное предложение для Холанна

Менеджмент «ПСЖ» начал разработку трансфера нападающего «Боруссии» Д Эрлинга Холанна.

Столичный гранд понимает, что следует как можно быстрее найти замену Килиану Мбаппе, который на 99% продолжит карьеру в «Реале». 21-летний норвежский футболист — вариант номер один.

Издание Cadena SER связалось с окружением Холанна. Журналистам сообщили о том, что Париж приготовил космическое предложение молодому нападающему. Сообщается, что именно такой контракт был предложен Мбаппе. «ПСЖ» сделает акцент на подписание футболиста из Дортмунда и сделает его центральной частью проекта.

Таким образом, на Холанна претендуют «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Остальные конкурировать с финансовыми возможностями этих клубов вряд ли смогут.