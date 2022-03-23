Глава федерации футбола Франции хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»

Руководитель французской федерации футбола Ноэль Ле Грэ хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ».

Ле Грэ в разговоре с журналистами сказал, что очень хочет, чтобы 23-летний форвард остался в парижском клубе. Ноэль отметил, что так будет лучше для всех, ведь французский футбол останется в выигрыше, если такой игрок не покинет Лигу 1, а сам Килиан, наверняка, в ближайшее время сможет выиграть в «ПСЖ» заслуженный «Золотой мяч».

Напомним, что этим летом Килиан Мбаппе станет свободным агентом. Французский футболист планирует продолжить свою карьеру в мадридском «Реале».