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Чемпионат Франции. 1 лига

Глава федерации футбола Франции хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»

23 Марта 2022 • 12:14 Комментировать

Руководитель французской федерации футбола Ноэль Ле Грэ хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ».

Ле Грэ в разговоре с журналистами сказал, что очень хочет, чтобы 23-летний форвард остался в парижском клубе. Ноэль отметил, что так будет лучше для всех, ведь французский футбол останется в выигрыше, если такой игрок не покинет Лигу 1, а сам Килиан, наверняка, в ближайшее время сможет выиграть в «ПСЖ» заслуженный «Золотой мяч».

Напомним, что этим летом Килиан Мбаппе станет свободным агентом. Французский футболист планирует продолжить свою карьеру в мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Ноэль ле Грэ Килиан Мбаппе
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