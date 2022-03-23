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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе проигнорировал спонсоров сборной Франции

23 Марта 2022 • 12:09 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе отказался принять участие в мероприятии, связанном со спонсорскими обязательствами, сообщает L’Équipe.

Форвард «Пари Сен-Жермен» объяснил, что не хочет, по совету собственного адвоката, чтобы его имидж ассоциировался с определенными брендами.

В свою очередь, спонсоры французской сборной не оценили неявку Мбаппе, и президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре позвонил Мбаппе, предлагая тому передумать. За Мбаппе вступились представители «ПСЖ» и личные юристы.

Сейчас чиновники из Федерации раздумывают над своим следующим шагом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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