Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Верратти: Доннарумма является одним из лучших вратарей мира

23 Марта 2022 • 08:27 Комментировать

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал журналистам о том, что думает по поводу своего одноклубника и соотечественника Джанлуиджи Доннаруммы.

Верратти сказал, что Доннарумма очень сожалеет о своей ошибке в матче Лиги чемпионов с «Реалом», но он уже извинился за это и работает дальше. Марко отметил, что не стоит забывать о том, что на последнем Евро Джанлуиджи был одним из лучших игроков в итальянской сборной. Полузащитник добавил, что Доннарумма является одним из лучших голкиперов мира.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма в этом сезоне провёл во французской лиге 12 матчей, в четырёх из которых отыграл на ноль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
08:27 · Франция. Лига 1
Верратти: Доннарумма является одним из лучших вратарей мира
08:21 · Франция. Лига 1
Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт: Неймар - один из лучших игроков в истории
08:08 · Франция. Лига 1
Ди Канио: Месси критикуют вполне справедливо
07:17 · Франция. Лига 1
Анри обозначил скрытную проблему «ПСЖ»
22 Марта
22:38 · Италия. Серия А
Дибала перейдёт в «ПСЖ», если Леонардо останется в клубе 2
20:32 · Франция. Лига 1
Кингсли Коман назвал причину ухода из «ПСЖ» в 2014 году
20:05 · Франция. Лига 1
Икарди принял решение покинуть «ПСЖ» 1
19:59 · Франция. Лига 1
ПСЖ хочет расстаться с Рамосом и находится в поиске замены испанцу
19:52 · Франция. Лига 1
Мбаппе не подписал контракт с «Реалом», он не принял решения о будущем
19:34 · Франция. Лига 1
Месси стал почётным гражданином итальянского городка
19:24 · Франция. Лига 1
«Лион» не сможет выкупить защитника у «Челси» летом
17:54 · Франция. Лига 1
Стало известно, что Мбаппе сказал Погба о ситуации в «ПСЖ»
15:56 · Франция. Лига 1
Судьба Почеттино решится в апреле
15:38 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон не останется в «Лионе» и вернется в «Челси» 1
14:58 · Франция. Лига 1
Почеттино получает во Франции больше всех, на втором месте – Сампаоли
Все новости
Рекомендуем