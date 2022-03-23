Верратти: Доннарумма является одним из лучших вратарей мира

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти рассказал журналистам о том, что думает по поводу своего одноклубника и соотечественника Джанлуиджи Доннаруммы.

Верратти сказал, что Доннарумма очень сожалеет о своей ошибке в матче Лиги чемпионов с «Реалом», но он уже извинился за это и работает дальше. Марко отметил, что не стоит забывать о том, что на последнем Евро Джанлуиджи был одним из лучших игроков в итальянской сборной. Полузащитник добавил, что Доннарумма является одним из лучших голкиперов мира.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма в этом сезоне провёл во французской лиге 12 матчей, в четырёх из которых отыграл на ноль.