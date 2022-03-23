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Чемпионат Франции. 1 лига

Ди Канио: Месси критикуют вполне справедливо

23 Марта 2022 • 08:08 Комментировать

Экс-футболист Паоло ди Канио заявил журналистам, что звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вполне справедливо подвергается критике.

Паоло сказал, что ни в коем случае нельзя критиковать аргентинского футболиста за то, что он делал в «Барселоне», но если Лионель перешёл в более слабый чемпионат и за сезон забил лишь два мяча, то вот за это его можно и нужно критиковать.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и десятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Паоло Ди Канио
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