Ди Канио: Месси критикуют вполне справедливо

Экс-футболист Паоло ди Канио заявил журналистам, что звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вполне справедливо подвергается критике.

Паоло сказал, что ни в коем случае нельзя критиковать аргентинского футболиста за то, что он делал в «Барселоне», но если Лионель перешёл в более слабый чемпионат и за сезон забил лишь два мяча, то вот за это его можно и нужно критиковать.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и десятью ассистами.