Кингсли Коман назвал причину ухода из «ПСЖ» в 2014 году

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман объяснил, почему ушел из «ПСЖ» в 2014 году.

«Нет, на тот момент финансовый вопрос не играл важной роли. У меня не было достаточного игрового времени для развития. В «ПСЖ» мне не давали игровой практики. Тогда я обратился к руководству с просьбой об арендном соглашении, но не удалось получить разрешения. В итоге я попросту принял решение покинуть клуб.

Париж хочет получить результат здесь и сейчас. На тот момент терпения руководства было недостаточно, в итоге так и получилось».

В текущем розыгрыше 25-летний футболист сыграл за «Баварию» 17 матчей в рамках Бундеслиги, забил 5 голов и сделал 3 передачи.