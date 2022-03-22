Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Кингсли Коман назвал причину ухода из «ПСЖ» в 2014 году

22 Марта 2022 • 20:32 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман объяснил, почему ушел из «ПСЖ» в 2014 году.

«Нет, на тот момент финансовый вопрос не играл важной роли. У меня не было достаточного игрового времени для развития. В «ПСЖ» мне не давали игровой практики. Тогда я обратился к руководству с просьбой об арендном соглашении, но не удалось получить разрешения. В итоге я попросту принял решение покинуть клуб.

Париж хочет получить результат здесь и сейчас. На тот момент терпения руководства было недостаточно, в итоге так и получилось».

В текущем розыгрыше 25-летний футболист сыграл за «Баварию» 17 матчей в рамках Бундеслиги, забил 5 голов и сделал 3 передачи.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кингсли Коман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
20:32 · Франция. Лига 1
Кингсли Коман назвал причину ухода из «ПСЖ» в 2014 году
20:05 · Франция. Лига 1
Икарди принял решение покинуть «ПСЖ» 1
19:59 · Франция. Лига 1
ПСЖ хочет расстаться с Рамосом и находится в поиске замены испанцу
19:52 · Франция. Лига 1
Мбаппе не подписал контракт с «Реалом», он не принял решения о будущем
19:34 · Франция. Лига 1
Месси стал почётным гражданином итальянского городка
19:24 · Франция. Лига 1
«Лион» не сможет выкупить защитника у «Челси» летом
17:54 · Франция. Лига 1
Стало известно, что Мбаппе сказал Погба о ситуации в «ПСЖ»
15:56 · Франция. Лига 1
Судьба Почеттино решится в апреле
15:38 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон не останется в «Лионе» и вернется в «Челси» 1
14:58 · Франция. Лига 1
Почеттино получает во Франции больше всех, на втором месте – Сампаоли
14:12 · Франция. Лига 1
Стало известно сколько получают в месяц звёзды «ПСЖ» и другие игроки Лиги 1 1
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется Орельеном Чуамени
13:27 · Франция. Лига 1
Журналист Риоло: «Отпустите Неймара из «ПСЖ», он рушит клуб»
13:05 · Франция. Лига 1
Бывший игрок сборной Франции Верель предстанет перед судом
12:06 · Франция. Лига 1
«Лион» хочет подписать Давида Нереса из донецкого «Шахтёра»
Все новости
Рекомендуем