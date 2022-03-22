Икарди принял решение покинуть «ПСЖ»

Аргентинский форвард «ПСЖ» Мауро Икарди покинет команду летом. О данной информации сообщает издание RMC Sport.

Также источник дал понять, что реально найти новое место работы аргентинцу будет крайне сложно. Сегодня практически ни один из серьёзных клубов не интересуется Мауро, а его размер заработной платы станет слишком высокой планкой. Если ранее у Икарди был дополнительный вариант с «Юве», сегодня итальянцы подписали Влаховича. Аллегри больше не нужен этот игрок.

За 23 матча в Лиге 1 Икарди забил 4 гола в текущем розыгрыше.

Контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.