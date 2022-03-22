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ПСЖ хочет расстаться с Рамосом и находится в поиске замены испанцу

22 Марта 2022 • 19:59 Комментировать

Руководители «ПСЖ» приняли решение о том, чтобы расстаться с центральным защитником Серхио Рамосом.

Фабрис Хуокинс — известный французский комментатор, сообщил о данной новости. Менеджмент из Парижа сделает все, дабы Рамос покинул клуб летом. 30 марта защитнику исполнится 36 лет. «ПСЖ» разочарован тем, что происходит с игроком в течение сезона. Травмы не позволяют ему играть, поэтому испанцу придется найти и выбрать другой проект.

Сегодня руководители находятся в поиске нового молодого защитника. Один из вариантов — Эван Ндика («Айнтрахт»). Французы уже сделали запрос о его возможном трансфере. До продвинутой стадии переговоров очень далеко.

Рамос пришел летом в качестве свободного агента, но сыграл всего 5 матчей. Спортивный директор Леонардо намекнул, что подписание игрока было ошибкой.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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