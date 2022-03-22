Мбаппе не подписал контракт с «Реалом», он не принял решения о будущем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе все еще окончательно не определился со своим будущим.

Контракт Мбаппе с французским грандом истекает летом. СМИ сообщали, что форвард подписал предварительное соглашение с «Реалом», однако информацию опровергли. Флорентино Перес сохраняет уверенность в том, что звезда из Парижа все-таки выберет «сливочных» и подпишет долгосрочный контракт.

Издание El Confidencial сообщило, что Мбаппе устал от атмосферы в раздевалке. Команда разделилась на кланы, среди которых лидируют южноамериканцы. Более того, у лидера в Париже есть претензии к другим игрокам.

Тем не менее, отношения между Мбаппе и президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи остаются на прежнем уровне.

Менеджер всегда поддерживал игрока и помогал в решении любых вопросов.