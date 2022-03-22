«Лион» не сможет выкупить защитника у «Челси» летом

Руководители «Лиона» не смогут выкупить защитника «Челси» Эмерсона будущим летом, о чем сообщает издание Foot Mercato. В текущем сезоне француз находится в аренде у «ткачей».

Основной проблемой в переговорном процессе между «Лионом» и футболистом является заработная плата. Пока французы не могут выполнить запросы игрока. Более того, Эмерсон не желает оставаться в Лиге 1.

СМИ ранее неоднократно писали о том, что руководство «Челси» приняло решение вернуть Эмерсона из аренды. В итоге француз доиграет сезон в «Лионе», но не подпишет долгосрочный контракт.