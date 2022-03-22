Судьба Почеттино решится в апреле

По сообщению RMC Sport, «Пари Сен-Жермен» не будет принимать никаких решений относительно будущего своего тренера Маурисио Почеттино в течение следующих двух недель, пока большинство игроков находятся в отпуске за сборную.

После вылета клуба из Лиги чемпионов позиция аргентинца все чаще подвергалась сомнению. Поражение от «Монако» со счетом 0:3 перед международным перерывом не улучшило ситуацию.

RMC Sport сообщает, что владельцы не хотят оставлять этот вопрос неопределенным на долгое время и поэтому, вероятно, будут действовать после международного перерыва в апреле. Решение об увольнении аргентинца и его штаба может стоить клубу 20 миллионов евро.