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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино получает во Франции больше всех, на втором месте – Сампаоли

22 Марта 2022 • 14:58 Комментировать

L’Équipe опубликовала список предполагаемых зарплат менеджеров Лиги 1. Его возглавляет тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино с месячным доходом в 1,1 млн евро.

На втором месте с 330 000 евро его соотечественник Хорхе Сампаоли из «Марселя», а также прошлогодний чемпион Кристоф Галтье, который сейчас работает в «Ницце».

Петер Бош из «Лиона» зарабатывает 250 000 евро, а новый менеджер «Монако» Филипп Клеман замыкает пятерку лучших с 150 000 евро в месяц.

Тренер «Ланса» Франк Хейз занял относительно низкое 16-е место с 65 000 евро в месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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