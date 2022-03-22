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Чемпионат Франции. 1 лига

Стало известно сколько получают в месяц звёзды «ПСЖ» и другие игроки Лиги 1

22 Марта 2022 • 14:12 Комментировать (1)

Французская газета L'Equipe опубликовала список 30 самых высоких зарплат в Лиге 1 на 2021–2022 годы, в котором лидирует бразильский форвард Неймар с ежемесячным доходом в 4 миллиона евро.

Месси, который перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента после ухода из «Барселоны» в конце сезона 2020–21, занимает второе место с 3,3 млн евро, что более чем на 1 млн евро опережает Килиана Мбаппе, занявшего третье место.

Маркиньос и Марко Верратти занимают четвертое и пятое места, а Ашраф Хакими, Кейлор Навас, Анхель Ди Мария, Джорджиньо Вейналдум и Джанлуиджи Доннарумма занимают оставшиеся места в первой десятке.

Первым игроком не из «ПСЖ» в этом списке стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, занявший 15-е место.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лионель Месси ПСЖ Неймар
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