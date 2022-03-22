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Чемпионат Франции. 1 лига

Журналист Риоло: «Отпустите Неймара из «ПСЖ», он рушит клуб»

22 Марта 2022 • 13:27 Комментировать
Ницца
...
Ренн
3.15 3.50 2.20
02.04 18:00

Журналист Даниэль Риоло поделился мнением о нынешнем состоянии нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Неймар почти не тренируется и приезжает в плачевном состоянии, на грани того, чтобы быть пьяным. Он наносит большой ущерб клубу», — заявил Риоло в эфире After Foot на RMC Sport.

Журналист также призвал выписать бразильцу чек и отпустить. По мнению Риоло, Неймар преисполнен чувством мести к клубу.

В текущем сезоне чемпионата Франции 30-летний форвард провёл 15 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи. Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

Действующий контракт футболиста с парижанами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.      

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Даниэль Риоло
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