Бывший игрок сборной Франции Верель предстанет перед судом

Бывший игрок сборной Франции Тони Верель предстанет перед судом по подозрению в вооруженном насилии.

Как сообщило региональное издание Nice-Matin, бывший нападающий сборной Франции (8 матчей) Тони Верель и трое его братьев предстанут на этой неделе перед судом по подозрению в вооруженном насилии, которое, как утверждается, имело место возле ночного клуба в Эссе-ле-Нанси более 10 лет назад.

Двукратный победитель Лиги 1 вместе со своими братьями подозревается в том, что в ночь на 22 октября 2011 года открыл огонь по трем охранникам и ранил их. 48-летний футболист ушел из профессионального футбола прошлым летом, закончив карьеру в «Геньоне» в третьем французском дивизионе.

Верелю грозит 10 лет тюрьмы и штраф в размере 150 000 евро.