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Чемпионат Франции. 1 лига

СМИ: В раздевалке «ПСЖ» царит атмосфера взаимных обвинений и упреков, игроки разделились на группировки

22 Марта 2022 • 11:09 Комментировать

В раздевалке «ПСЖ» все больше чувствуется напряжение, а игроки распались на группировки после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов, сообщает RMC Sport.

Как говорится в сообщении, в команде образовались два «клана». Часть игроков, говорящих по-испански, не находит общий язык с носителями французского языка.

Все это только усилилось, после того как «ПСЖ» проиграл в матче прошедшего тура Лиги 1 «Монако» со счетом 0:3. После поражения ни один игрок не заговорил ни в раздевалке, ни на обратном пути. Согласно тому же источнику, некоторые сетовали на отсутствие характера и готовности общаться после такого результата.

«ПСЖ» по-прежнему на 12 очков опережает «Марсель» в чемпионате Франции и, скорее всего, займет первое место в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ
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