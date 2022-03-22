СМИ: В раздевалке «ПСЖ» царит атмосфера взаимных обвинений и упреков, игроки разделились на группировки

В раздевалке «ПСЖ» все больше чувствуется напряжение, а игроки распались на группировки после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов, сообщает RMC Sport.

Как говорится в сообщении, в команде образовались два «клана». Часть игроков, говорящих по-испански, не находит общий язык с носителями французского языка.

Все это только усилилось, после того как «ПСЖ» проиграл в матче прошедшего тура Лиги 1 «Монако» со счетом 0:3. После поражения ни один игрок не заговорил ни в раздевалке, ни на обратном пути. Согласно тому же источнику, некоторые сетовали на отсутствие характера и готовности общаться после такого результата.

«ПСЖ» по-прежнему на 12 очков опережает «Марсель» в чемпионате Франции и, скорее всего, займет первое место в Лиге 1.