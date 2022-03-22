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Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит Почеттино и его штабу в случае увольнения

22 Марта 2022 • 08:37 Комментировать

Журналистам стала известна сумма неустойки, которую получит аргентинский тренер Маурисио Почеттино в случае увольнения из «ПСЖ».

По информации журналиста Адриена Гренье, аргентинский специалист и его тренерский штаб в случае увольнения по ходу или же в конце этого сезона получат от руководителей парижской команды около 20 миллионов евро в качестве компенсации.

Напомним, что Почеттино возглавил парижский клуб в прошлом году. В этом сезоне «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, но зато в национальном чемпионате парижане занимают уверенную первую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Маурисио Почеттино
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