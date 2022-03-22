Стало известно, сколько «ПСЖ» заплатит Почеттино и его штабу в случае увольнения

Журналистам стала известна сумма неустойки, которую получит аргентинский тренер Маурисио Почеттино в случае увольнения из «ПСЖ».

По информации журналиста Адриена Гренье, аргентинский специалист и его тренерский штаб в случае увольнения по ходу или же в конце этого сезона получат от руководителей парижской команды около 20 миллионов евро в качестве компенсации.

Напомним, что Почеттино возглавил парижский клуб в прошлом году. В этом сезоне «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, но зато в национальном чемпионате парижане занимают уверенную первую строчку.