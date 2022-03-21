Хакими может покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с партнерами по команде

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими имеет все шансы, дабы покинуть Париж в ближайшее время. По информации издания RMC Sport, отношения с партнерами по команде существенно обострились. Речь идет об игроках из Южной Америки, которые по мнению футболиста не выкладываются на 100%, но имеют огромное влияние в команде.

Хакими верит в проект, однако постоянно конфликтует с группой игроков, показывая свое явное недовольство.

Менеджмент «ПСЖ» может принять решение о продаже, если защитник не сможет найти общего языка с партнерами.

В текущем розыгрыше Хакими сыграл во всех турнирах 32 матча, забил 3 гола и сделал 4 передачи.