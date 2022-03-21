Уход Рамоса и Месси блокируют руководители «ПСЖ»

Руководители «ПСЖ» на данный момент не планируют совершать громких исходящих трансферов. Издание Marca сообщает, что в случае поступления предложений от «Реала» либо «Барселоны» относительно возвращения Рамоса либо Месси, переговоры будут заблокированы.

В Париже верят в работоспособность обоих игроков и не планируют расставаться с этими активами. Текущий розыгрыш оказался провальным, но менеджмент принял решение не принимать жестких мер в отношении обоих звезд. Они все еще могут принести огромную пользу клубу.