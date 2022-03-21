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Чемпионат Франции. 1 лига

Уход Рамоса и Месси блокируют руководители «ПСЖ»

21 Марта 2022 • 20:30 Комментировать

Руководители «ПСЖ» на данный момент не планируют совершать громких исходящих трансферов. Издание Marca сообщает, что в случае поступления предложений от «Реала» либо «Барселоны» относительно возвращения Рамоса либо Месси, переговоры будут заблокированы.

В Париже верят в работоспособность обоих игроков и не планируют расставаться с этими активами. Текущий розыгрыш оказался провальным, но менеджмент принял решение не принимать жестких мер в отношении обоих звезд. Они все еще могут принести огромную пользу клубу.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос
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