Рабесандратана: Почеттино нужно увольнять прямо сейчас

Французский футбольный эксперт Эрик Рабесандратана посоветовал боссам «ПСЖ» уволить главного тренера Маурисио Почеттино прямо сейчас.

«Думаю, сейчас было бы интересно сменить тренера, потому что осталось немного времени. Что было бы хорошо, так это то, что мы используем это время для подготовки и адаптации нового тренера. В плане интеграции и для экономии времени это может быть плюсом», - сказал Рабесандратана изданию France Bleu Paris.

Он отметил, что хорошо знаком с Почеттино, и пока его работа не соответствует ожиданиям.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в прошлом туре Лиги 1 проиграл «Монако» со счетом 0:3.