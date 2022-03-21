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Чемпионат Франции. 1 лига

«Марсель» одолел «Ниццу»

21 Марта 2022 • 01:33 Комментировать
Марсель
2:1
Ницца
окончен

В последнем матче двадцать девятого тура чемпионата Франции «Марсель» переиграл дома «Ниццу», забив по мячу в каждом из таймов. На это гости смогли ответить лишь голом в компенсированное арбитром время.

В результате «Марсель» поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» же опустилась на четвертое.

Протокол игры  
Марсель 2:1Ницца
(1:0) Милик Аркадиуш45'   
(2:0) Бакамбу Седрик89'   
  90'Лемина Марио (2:1)
Пау ЛопесСалиба Вильям   90'Камара БубакарЧалета-Цар Дуе   60'Ронжье ВалентинГуйе Пап  87' (Балерди Леонардо (  87') Юндер Дженгиз  75' (Арит Амин (  75') Гендузи МаттеоПайе Димитри  88' (Бакамбу Седрик (  88') Жерсон СантосМилик Аркадиуш  78' (Колашинац Сеад (  78')
Запасные: Перес ЛуанМанданда СтивБамба Дьенг АмадуЛирола ПольЭнрике Луис III
Бенитес ВальтерЛотомба Жордан  72' (Аталь Юсеф (  72') Тодибо Жан-КлерРосарио ПаблоБар Мельвен   45'  46' (Амави Жордан (  46') Стенгс Келвин  63' (Дольберг Каспер (  63') Лемина МариоШнайдерлин МорганТюрам Кефрен  71' (Клюйверт Джастин (  71') Делор Анди  78' (Гессан Эванн (  78') Гуйри Амин
Запасные: Булка МарцинДанилюк ФлавиусДанило БарбозаБраими Билаль
20 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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окончен Реймс 0:0 Лион 4.20 3.70 1.85
окончен Марсель 2:1 Ницца 1.95 3.50 4.10
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