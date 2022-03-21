«Марсель» одолел «Ниццу»

В последнем матче двадцать девятого тура чемпионата Франции «Марсель» переиграл дома «Ниццу», забив по мячу в каждом из таймов. На это гости смогли ответить лишь голом в компенсированное арбитром время.
В результате «Марсель» поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» же опустилась на четвертое.
Протокол игры
|(1:0) Милик Аркадиуш45'
|(2:0) Бакамбу Седрик89'
|90'Лемина Марио (2:1)
Пау Лопес•Салиба Вильям • 90'Камара Бубакар•Чалета-Цар Дуе • 60'Ронжье Валентин•Гуйе Пап 87' (Балерди Леонардо ( 87') •Юндер Дженгиз 75' (Арит Амин ( 75') •Гендузи Маттео•Пайе Димитри 88' (Бакамбу Седрик ( 88') •Жерсон Сантос•Милик Аркадиуш 78' (Колашинац Сеад ( 78')
Бенитес Вальтер•Лотомба Жордан 72' (Аталь Юсеф ( 72') •Тодибо Жан-Клер•Росарио Пабло•Бар Мельвен 45' 46' (Амави Жордан ( 46') •Стенгс Келвин 63' (Дольберг Каспер ( 63') •Лемина Марио•Шнайдерлин Морган•Тюрам Кефрен 71' (Клюйверт Джастин ( 71') •Делор Анди 78' (Гессан Эванн ( 78') •Гуйри Амин
20 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).