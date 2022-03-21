«Марсель» одолел «Ниццу»

В последнем матче двадцать девятого тура чемпионата Франции «Марсель» переиграл дома «Ниццу», забив по мячу в каждом из таймов. На это гости смогли ответить лишь голом в компенсированное арбитром время.

В результате «Марсель» поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» же опустилась на четвертое.