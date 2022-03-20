Два удаления не помешали «Монпелье» обыграть «Бордо»

Матч 29-го тура французской Лиги 1 между «Бордо» и «Монпелье» (0:2) получился богатым на события – два гола, два удаления и один незабитый пенальти.

За «Монпелье» голы забили Эло Вахи и Флоран Молле на 11-й и 16-й минутах, а Альберт Элис («Бордо») не реализовал пенальти.

Николя Коцца (фол последней надежды) и Михайло Ристич (грубая игра против Альберта Элиса) были удалены с поля ещё в первом тайме, но это никак не помогло «Бордо» даже отыграть один мяч.