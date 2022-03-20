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Чемпионат Франции. 1 лига

Два удаления не помешали «Монпелье» обыграть «Бордо»

20 Марта 2022 • 19:27 Комментировать
Бордо
0:2
Монпелье
окончен

Матч 29-го тура французской Лиги 1 между «Бордо» и «Монпелье» (0:2) получился богатым на события – два гола, два удаления и один незабитый пенальти.

За «Монпелье» голы забили Эло Вахи и Флоран Молле на 11-й и 16-й минутах, а Альберт Элис («Бордо») не реализовал пенальти.

Николя Коцца (фол последней надежды) и Михайло Ристич (грубая игра против Альберта Элиса) были удалены с поля ещё в первом тайме, но это никак не помогло «Бордо» даже отыграть один мяч.

Протокол игры  
Бордо 0:2Монпелье
  11'Вахи Элю (0:1)
  16'Молле Флоран (0:2)
Костиль БенуаГрегерсен СтианФильо Марсело  46' (Адли Ясин (  46') Ахмедходжич Анел   34'Менса Гидеон   22'  78' (Мангаш Рикарду (  78') Гилавоги Жошуа  72' (Дилросун Джавайро (  72') Игнатенко ДаниилЭлис АльбертФрансержио Родригес   38'  46' (Клиджэ Тибо (  46') Мара Секу  61' (Ньянг М'Байе (  61') Хван Ый-Чжо
Запасные: Онана ЖанМедиуб АбдельРуярд ДэвиКватенг Энок
Омлин ЙонасСуке АрноКоцца Николя   39'Эстев МаксимРистич Михайло   45'Шотар ЖорисФерри Жордан  85' (Леруа Лео (  85') Молле Флоран  86' (Самбья Саломон (  86') Саванье Тежи  66' (Мавидиди Стефи (  66') Вахи Элю  46' (Ойонго Амбруаз (  46') Жермен Валер  43' (Тулер Матеус (  43')
Запасные: Джоаккини НиколасДелайе СашаБерто ДимитриМакуана Бени
20 марта. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).

 

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окончен Монако 3:0 ПСЖ 3.80 3.70 1.95
окончен Анже 1:0 Брест 2.35 3.05 3.45
окончен Лорьян 0:0 Страсбург 3.50 3.20 2.20
окончен Ренн 6:1 Метц
окончен Бордо 0:2 Монпелье 2.40 3.50 2.90
Идет 56 минута Реймс 0:0 Лион 4.20 3.70 1.85
20.03  22:45 Марсель ... Ницца 2.80 3.50 2.50
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Сегодня, 20 Марта
19:27 · Франция. Лига 1
Два удаления не помешали «Монпелье» обыграть «Бордо»
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