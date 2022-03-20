Два удаления не помешали «Монпелье» обыграть «Бордо»

Матч 29-го тура французской Лиги 1 между «Бордо» и «Монпелье» (0:2) получился богатым на события – два гола, два удаления и один незабитый пенальти.
За «Монпелье» голы забили Эло Вахи и Флоран Молле на 11-й и 16-й минутах, а Альберт Элис («Бордо») не реализовал пенальти.
Николя Коцца (фол последней надежды) и Михайло Ристич (грубая игра против Альберта Элиса) были удалены с поля ещё в первом тайме, но это никак не помогло «Бордо» даже отыграть один мяч.
Протокол игры
|11'Вахи Элю (0:1)
|16'Молле Флоран (0:2)
Костиль Бенуа•Грегерсен Стиан•Фильо Марсело 46' (Адли Ясин ( 46') •Ахмедходжич Анел • 34'Менса Гидеон 22' 78' (Мангаш Рикарду ( 78') •Гилавоги Жошуа 72' (Дилросун Джавайро ( 72') •Игнатенко Даниил•Элис Альберт•Франсержио Родригес 38' 46' (Клиджэ Тибо ( 46') •Мара Секу 61' (Ньянг М'Байе ( 61') •Хван Ый-Чжо
Запасные: Онана Жан•Медиуб Абдель•Руярд Дэви•Кватенг Энок
Омлин Йонас•Суке Арно•Коцца Николя • 39'Эстев Максим•Ристич Михайло • 45'Шотар Жорис•Ферри Жордан 85' (Леруа Лео ( 85') •Молле Флоран 86' (Самбья Саломон ( 86') •Саванье Тежи 66' (Мавидиди Стефи ( 66') •Вахи Элю 46' (Ойонго Амбруаз ( 46') •Жермен Валер 43' (Тулер Матеус ( 43')
20 марта. Стадион "Матмю Атлантик" (Бордо).