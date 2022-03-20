«Ренн» забил шесть голов «Метцу», «Анже» победил «Брест», а «Лорьян» и «Страсбург» сыграли вничью

Завершились три матча 29-го тура чемпионата Франции.
«Анже» у себя дома переиграл «Брест» благодаря точному удару Софьяна Буфаля с пенальти.
«Лорьян» и «Страсбург» не смогли забить друг другу.
«Ренн» разгромил «Метц», забив шесть голов в ворота Марк-Ореля Кайяра. Хет-трик оформил Серу Гирасси, Мартен Террье довольствовался дублем, а Амари Траоре забил один мяч. Бенжамен Буриго записал на свой лицевой счёт три ассиста. Всё, что смог показать «Метц» – гол Луи Мафута.
Протокол игры
|(1:0) Терье Мартен18'
|(2:0) Терье Мартен27'
|(3:0) Гирасси Серу40'
|(4:0) Гирасси Серу54'
|(5:0) Траоре Амари58'
|(6:0) Гирасси Серу64'
|87'Louis Mafouta (6:1)
Алемдар Доган•Траоре Амари•Омари Вармед•Агер Наиф 79' (Белосьян Женуэль ( 79') •Мелинг Биргер•Майер Ловро 66' (Чауна Лум ( 66') •Сантамария Батист • 82'Тэт Флавьен 79' (Угочукву Лесли ( 79') •Буриго Бенжамен•Гирасси Серу 65' (Лаборд Гаэтан ( 65') •Терье Мартен 66' (Мартен Жонас ( 66')
Запасные: Трюффер Адриен•Ассиньон Лоренс•Бонет Пепе•Тель Матис
Кайяр Марк-Орель•Бронн Дилан•Куяте Кики • 25'Жемерсон де Жесус•Микельбрансис Вильям 61' (Сарр Пап ( 61') •Амаду Ибраим 61' (Булая Фарид ( 61') •Н'Дорам Кевин 78' (Мбенге Амаду ( 78') •Канде Фали • 70'Де Превиль Николя•Ньяне Ибраима 61' (Louis Mafouta ( 61') •Яде Папа Ндиага 61' (Нгетте Опа ( 61')
Запасные: Лакруа Ленни•Укиджа Александр•Ньякате Сику•Йосеф Ленни
20 марта. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры
Дрейер Маттье•Мендес Убулан•Лапорт Жульен•Петро Лео•Ле Гофф Венсан•Абергель Лоран•Инносент Бонке • 22'Монкондю Томас•Моффи Теремас 64' (Ле Фе Энцо ( 64') •Коне Ибраима 90' (Сумано Самбу ( 90') •Лорьенте Арман 64' (Уттара Данго ( 64' ) 76'
Селс Матц•Перрен Люка • 89'Ньямси Жерзино•Джику Александр•Гильберт Фредерик•Сиссоко Ибраима•Прчич Саньин 20' (Аолу Жан-Эде ( 20') •Беллегард Жан-Рикнер 29' 65' (Диалло Хабиб ( 65') •Льенар Димитри•Ажорк Людовик 65' (Сахи Дион ( 65') •Гамейро Кевин 90' (Каси Антони ( 90')
20 марта. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры
|(1:0) Буфаль Софьян39'
Мандреа Антони•Эбосс Энцо•Траоре Исмаэль•Ромен Тома • 28'Перейра-Лаже Матиаш 88' (Таиби Ванисс ( 88') •Капель Пьеррик 88' (Бамба Абдулайе ( 88') •Бенталеб Набиль•Менди Батиста 79' (Чо Мохамед-Али ( 79') •Думбия Сулейман•Буфаль Софьян 9' 90' (Яколиш Марин ( 90') •Баокен Стефан 79' (Мангани Тома ( 79')
Запасные: Петкович Даниель
Бизот Марко•Онора Франк•Эрей Кристоф•Шардонне Брендан•Дюверн Жан-Кевин•Уронен Йере 84' (Фоссурье Жюльен ( 84') •Белькебла Арис•Агум Люсьен•Дель Кастильо Ромен 46' (Белайли Юсеф ( 46') •Кардона Ирвин 43' 61' (Ле Дуарон Жереми ( 61') •Мунье Стив 61' (Сатриано Мартин ( 61')
20 марта. Стадион "Раймон Копа" (Анже).