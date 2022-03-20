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Чемпионат Франции. 1 лига

«Ренн» забил шесть голов «Метцу», «Анже» победил «Брест», а «Лорьян» и «Страсбург» сыграли вничью

20 Марта 2022 • 19:16 Комментировать
Анже
1:0
Брест
окончен

Завершились три матча 29-го тура чемпионата Франции.

«Анже» у себя дома переиграл «Брест» благодаря точному удару Софьяна Буфаля с пенальти.

«Лорьян» и «Страсбург» не смогли забить друг другу.

«Ренн» разгромил «Метц», забив шесть голов в ворота Марк-Ореля Кайяра. Хет-трик оформил Серу Гирасси, Мартен Террье довольствовался дублем, а Амари Траоре забил один мяч. Бенжамен Буриго записал на свой лицевой счёт три ассиста. Всё, что смог показать «Метц» – гол Луи Мафута.

Протокол игры  
Ренн 6:1Метц
(1:0) Терье Мартен18'   
(2:0) Терье Мартен27'   
(3:0) Гирасси Серу40'   
(4:0) Гирасси Серу54'   
(5:0) Траоре Амари58'   
(6:0) Гирасси Серу64'   
  87'Louis Mafouta (6:1)
Алемдар ДоганТраоре АмариОмари ВармедАгер Наиф  79' (Белосьян Женуэль (  79') Мелинг БиргерМайер Ловро  66' (Чауна Лум (  66') Сантамария Батист   82'Тэт Флавьен  79' (Угочукву Лесли (  79') Буриго БенжаменГирасси Серу  65' (Лаборд Гаэтан (  65') Терье Мартен  66' (Мартен Жонас (  66')
Запасные: Трюффер АдриенАссиньон ЛоренсБонет ПепеТель Матис
Кайяр Марк-ОрельБронн ДиланКуяте Кики   25'Жемерсон де ЖесусМикельбрансис Вильям  61' (Сарр Пап (  61') Амаду Ибраим  61' (Булая Фарид (  61') Н'Дорам Кевин  78' (Мбенге Амаду (  78') Канде Фали   70'Де Превиль НиколяНьяне Ибраима  61' (Louis Mafouta (  61') Яде Папа Ндиага  61' (Нгетте Опа (  61')
Запасные: Лакруа ЛенниУкиджа АлександрНьякате СикуЙосеф Ленни
20 марта. Стадион "Роазон Парк".

 

Протокол игры  
Лорьян 0:0Страсбург
Дрейер МаттьеМендес УбуланЛапорт ЖульенПетро ЛеоЛе Гофф ВенсанАбергель ЛоранИнносент Бонке   22'Монкондю ТомасМоффи Теремас  64' (Ле Фе Энцо (  64') Коне Ибраима  90' (Сумано Самбу (  90') Лорьенте Арман  64' (Уттара Данго (  64'   76')
Запасные: Дженц МорицЛе Бри ТеоЭрго ЖеромМорель ЖеремиНарди ПольБуасгар КентенСилва Игор
Селс МатцПеррен Люка   89'Ньямси ЖерзиноДжику АлександрГильберт ФредерикСиссоко ИбраимаПрчич Саньин  20' (Аолу Жан-Эде (  20') Беллегард Жан-Рикнер   29'  65' (Диалло Хабиб (  65') Льенар ДимитриАжорк Людовик  65' (Сахи Дион (  65') Гамейро Кевин  90' (Каси Антони (  90')
Запасные: Кавасима ЭйдзиУорис МаджидФила КаролДиарра ХабибMarvin Gilbert
20 марта. Стадион "Стад де Мустуар".
Протокол игры  
Анже 1:0Брест
(1:0) Буфаль Софьян39'   
Мандреа АнтониЭбосс ЭнцоТраоре ИсмаэльРомен Тома   28'Перейра-Лаже Матиаш  88' (Таиби Ванисс (  88') Капель Пьеррик  88' (Бамба Абдулайе (  88') Бенталеб НабильМенди Батиста  79' (Чо Мохамед-Али (  79') Думбия СулейманБуфаль Софьян   9'  90' (Яколиш Марин (  90') Баокен Стефан  79' (Мангани Тома (  79')
Запасные: Петкович Даниель
Бизот МаркоОнора ФранкЭрей КристофШардонне БренданДюверн Жан-КевинУронен Йере  84' (Фоссурье Жюльен (  84') Белькебла АрисАгум ЛюсьенДель Кастильо Ромен  46' (Белайли Юсеф (  46') Кардона Ирвин   43'  61' (Ле Дуарон Жереми (  61') Мунье Стив  61' (Сатриано Мартин (  61')
Запасные: Брассье ЛилианБен ДениЛарсонне ГотьеМаньетти УгоЛасне Пол
20 марта. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

 

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окончен Монако 3:0 ПСЖ 3.80 3.70 1.95
окончен Анже 1:0 Брест 2.35 3.05 3.45
окончен Лорьян 0:0 Страсбург 3.50 3.20 2.20
окончен Ренн 6:1 Метц
окончен Бордо 0:2 Монпелье 2.40 3.50 2.90
Идет 56 минута Реймс 0:0 Лион 4.20 3.70 1.85
20.03  22:45 Марсель ... Ницца 2.80 3.50 2.50
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