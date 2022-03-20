«Ренн» забил шесть голов «Метцу», «Анже» победил «Брест», а «Лорьян» и «Страсбург» сыграли вничью

Завершились три матча 29-го тура чемпионата Франции.

«Анже» у себя дома переиграл «Брест» благодаря точному удару Софьяна Буфаля с пенальти.

«Лорьян» и «Страсбург» не смогли забить друг другу.

«Ренн» разгромил «Метц», забив шесть голов в ворота Марк-Ореля Кайяра. Хет-трик оформил Серу Гирасси, Мартен Террье довольствовался дублем, а Амари Траоре забил один мяч. Бенжамен Буриго записал на свой лицевой счёт три ассиста. Всё, что смог показать «Метц» – гол Луи Мафута.