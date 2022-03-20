Владелец «Монако» решил устроить масштабную перестройку клуба

Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев решил устроить масштабную перестройку. Об этом сообщает L’Équipe.

Предполагается, что на изменения Рыболовлева подтолкнуло то, что «Монако» долгое время не может добиться высоких результатов.

В ближайшее время бизнесмен планирует уволить вице-президента клуба Олега Петрова, спортивного директора Пола Митчелла и главного тренера Филиппа Клемана.

После назначения Клемана, на которого в руководстве клуба делали ставку, должных результатов команда показать не смогла.

Пока неизвестно, кто придет не места уволенных сотрудников.