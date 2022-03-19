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Чемпионат Франции. 1 лига

«Ланс» одержал волевую победу над «Клермоном» в Лиге 1

19 Марта 2022 • 20:55 Комментировать
Ланс
3:1
Клермон
окончен

В матче 29-го тура чемпионата Франции «Ланс» победил «Клермон» со счетом 3:1.

Нападающий гостей Эльбасан Рашани вывел свою команду вперед на 9-й минуте. Под занавес первого тайма «Ланс» не только отыгрался, но и вовсе вышел вперед. Голы забили Кевин Дансо и Флориан Сотока на 39-й и 48-й минутах соответственно.

Победный гол на 58-й минуте забил Массадио Хайдара.

После этого матча «Ланс» вплотную подобрался к зоне еврокубков. Теперь команда имеет в активе 44 очка после 29 матчей. «Ланс» отделяет три очка от зоны еврокубков.

«Клермон» потерпел третье поражение подряд и остался на 16-й позиции с 28 очками.

Протокол игры  
Ланс 3:1Клермон
  9'Рашани Эльбасан (0:1)
(1:1) Дансо Кевин39'   
(2:1) Сотока Флориан45'   
(3:1) Айдара Массадио58'   
Фариньес ВилькерГради ЖонатанДансо КевинАйдара МассадиоКлаусс ЖонатанДукуре ШейкФофана Секо  76' (Какута Гаэль (  76') Франковски ПшемыславКошта Давид  76' (Берг Патрик (  76') Сотока ФлорианГанаго Игнатиус  65' (Мюинга Арно (  65')
Запасные: Каюзак ЯнникМачадо ДейверСаид УэслиВух КристоферЛека Жан-ЛуиПерейра Брайанн
Джоко УпаринЗедатка АкимУнтонджи СедрикОжье ФлоранСейду АлидуГастьен ЙоанДа Кунья Лукас  64' (Киэ Грежон (  64') Маньен ЙоаннБертомье Жезон  64' (Доссу Жодель (  64') Рашани ЭльбасанБайо Мохамед  64' (Хауи Саиф-Эдин (  64')
Запасные: Десма АртурАмель Пьер-ИвМенди АриалБиллонг Жан-КлодФожо ЖеромБускетс Ориоль
19 марта. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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19.03  23:00 Нант ... Лилль 2.65 3.40 2.70
20.03  15:00 Монако ... ПСЖ 4.00 4.00 1.84
20.03  17:00 Анже ... Брест 2.18 3.50 3.40
20.03  17:00 Лорьян ... Страсбург 3.05 3.40 2.38
20.03  17:00 Ренн ... Метц 1.51 4.40 6.60
20.03  17:00 Бордо ... Монпелье 2.95 3.55 2.41
20.03  19:05 Реймс ... Лион 3.35 3.55 2.18
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Сегодня, 19 Марта
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