«Ланс» одержал волевую победу над «Клермоном» в Лиге 1

В матче 29-го тура чемпионата Франции «Ланс» победил «Клермон» со счетом 3:1.

Нападающий гостей Эльбасан Рашани вывел свою команду вперед на 9-й минуте. Под занавес первого тайма «Ланс» не только отыгрался, но и вовсе вышел вперед. Голы забили Кевин Дансо и Флориан Сотока на 39-й и 48-й минутах соответственно.

Победный гол на 58-й минуте забил Массадио Хайдара.

После этого матча «Ланс» вплотную подобрался к зоне еврокубков. Теперь команда имеет в активе 44 очка после 29 матчей. «Ланс» отделяет три очка от зоны еврокубков.

«Клермон» потерпел третье поражение подряд и остался на 16-й позиции с 28 очками.