«Ланс» одержал волевую победу над «Клермоном» в Лиге 1

В матче 29-го тура чемпионата Франции «Ланс» победил «Клермон» со счетом 3:1.
Нападающий гостей Эльбасан Рашани вывел свою команду вперед на 9-й минуте. Под занавес первого тайма «Ланс» не только отыгрался, но и вовсе вышел вперед. Голы забили Кевин Дансо и Флориан Сотока на 39-й и 48-й минутах соответственно.
Победный гол на 58-й минуте забил Массадио Хайдара.
После этого матча «Ланс» вплотную подобрался к зоне еврокубков. Теперь команда имеет в активе 44 очка после 29 матчей. «Ланс» отделяет три очка от зоны еврокубков.
«Клермон» потерпел третье поражение подряд и остался на 16-й позиции с 28 очками.
Протокол игры
|9'Рашани Эльбасан (0:1)
|(1:1) Дансо Кевин39'
|(2:1) Сотока Флориан45'
|(3:1) Айдара Массадио58'
Фариньес Вилькер•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Айдара Массадио•Клаусс Жонатан•Дукуре Шейк•Фофана Секо 76' (Какута Гаэль ( 76') •Франковски Пшемыслав•Кошта Давид 76' (Берг Патрик ( 76') •Сотока Флориан•Ганаго Игнатиус 65' (Мюинга Арно ( 65')
Джоко Упарин•Зедатка Аким•Унтонджи Седрик•Ожье Флоран•Сейду Алиду•Гастьен Йоан•Да Кунья Лукас 64' (Киэ Грежон ( 64') •Маньен Йоанн•Бертомье Жезон 64' (Доссу Жодель ( 64') •Рашани Эльбасан•Байо Мохамед 64' (Хауи Саиф-Эдин ( 64')
19 марта. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).