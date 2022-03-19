Почеттино: Хочу получить шанс выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что хочет однажды выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

«Мы бойцы по свое природе. Такого рода вызов очень интересен… Получить возможность снова сразиться за этот титул — это захватывающе», - сказал Почеттино на пресс-конференции перед матчем Лиги 1 с «Монако».

Почеттино, отметил, что чувствует себя способным совершить это.

«Мы чувствуем себя способными на это. Но речь идет о переменах. Нам придется встретиться с клубом, чтобы найти лучшую формулу», - добавил он.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл по сумме двух встреч «Реалу» и пока неизвестно, останется или нет Почеттино у руля французского клуба на следующий сезон. Как отметил тренер, все решится по окончании сезона.